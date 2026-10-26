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Galatasaray'da Okan Buruk, Lille 11'ine göre Fenerbahçe derbisinde 1 değişiklik yaptı

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde Lille maçının 11'ine göre 1 değişiklik yaptı. Orta sahada Gabriel Sara'nın yerine Mario Lemina'ya görev veren Buruk, Rafael Leao'yu yedekler arasında bıraktı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Lille maçının 11'ine göre Fenerbahçe derbisinde 1 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Lille müsabakasının 11'ine göre derbiye 1 değişiklikle çıktı. Buruk, orta sahada Gabriel Sara'nın yerine Mario Lemina'ya görev verdi.

Rafael Leao yedeklerde

Sarı-kırmızılılarda Portekizli futbolcu Rafael Leao, 21 kişilik maç kadrosuna yer aldı. Gençlerbirliği müsabakasında sakatlanan Leao, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Fransa ekibi Lille ile oynadıkları karşılaşmada kadroda yer almamıştı.

Aleksey Batrakov ilk derbisinde 11'de

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Rus futbolcu Aleksey Batrakov, Fenerbahçe derbisinde 11'de görev aldı. Batrakov, sarı-kırmızılı formayla ilk derbi heyecanını sarı-lacivertlilere karşı yaşadı. Diğer yeni transferlerden Deniz Gül, Rafael Leao ve Lesley Ugochukwu yedek beklerken, El Chadaille Bitshiabu ise kadroya alınmadı.

Galatasaray'ın 11'i

Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Jankat Yılmaz, Gabriel Sara, Leroy Sane, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Rafael Leao, Renato Nhaga ve Wilfried Singo yer aldı.

Derbi kapalı gişe

Galatasaray taraftarı, derbide de takımını yalnız bırakmadı. RAMS Park'ın tribünlerini dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla futbolculara destek verdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Müsabaka öncesinde skorboardlardan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla '29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun' yazısı gösterildi. Sarı-kırmızılı futbolcular da ısınmaya 29 Ekim ile ilgili tişörtlerle ısınmaya çıktı.

Filistin'e destek pankartları açıldı

Galatasaray taraftarı ayrıca tribünlerde 'Medeniyetin maskesi gerçek yüzünü Gazze'de gösterdi!', 'İnsanlık bir olsun siyonizm yok olsun', 'Uyanın ey insanlar Gazze'de soykırım var' ve 'İnsanlığın onuru izzeti şerefi, sensin ey Gazze' pankartı açtı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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