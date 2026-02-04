Haberler

Galatasaray'da Ngaha transferinin ardından Can Armando'da da işlem tamam

Güncelleme:
Renato Ngaha transferini açıklamaya hazırlanan Galatasaray, yaz transferi için anlaşmaya vardığı Can Armando Güner transferinde de Borussia Mönchengladbach ile el sıkıştı.

  • Galatasaray, Can Armando Güner'i Borussia Mönchengladbach'tan 300 bin euro bonservis ve 150 bin euro başarı bonusu karşılığında transfer etti.
  • Galatasaray, Can Armando'nun gelecekteki olası bir transferinde Borussia Mönchengladbach'a satıştan pay vermeyecek.
  • Can Armando Güner, bu sezon 14 maçta 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Orta saha transferinde Casa Pia'dan Renato Ngaha transferinde oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varan Galatasaray, bir transferi daha bitiriyor.

CAN ARMANDO'DA DA İŞLEM TAMAM

Galatasaray, yaz transfer dönemi için anlaşmaya vardığı Can Armando Güner için yapılan görüşmeler sonucunda Borussia Mönchengladbach el sıkıştı. Sarı-kırmızılılar, 300 bin euro bonservis ve 150 bin euro başarı bonusu karşılığında genç oyuncuyu kadrosuna katacak.

TRANSFER OLURSA PAY VERMEYECEK

Cimbom, Can Armando'nun gelecek dönemde olası bir transferinde eski kulübü Borussia Mönchengladbach'a satıştan pay vermeyecek.

7 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon 14 maça çıkan 18 yaşındaki genç oyuncu, bu müsabakalarda 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

ARJANTİN U17'DE FORMA GİYDİ

Babası Türk, annesi Alman, büyükannesi Arjantinli olan Can Armando, şu ana kadar milli takım tercihini yapmadı. Genç oyuncu, daha önce Arjantin U17'de şans buldu.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
