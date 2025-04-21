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Galatasaray'da Morata, Konyaspor Maçında Oynayamayacak

Galatasaray'da Morata, Konyaspor Maçında Oynayamayacak
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Galatasaray Kulübü, Alvaro Morata'nın TÜMOSAN Konyaspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında sakatlığı nedeniyle yer almayacağını açıkladı. Ayrıca Elias Jelert ve Kaan Ayhan'ın durumları hakkında da bilgi verildi.

Galatasaray Kulübü, İspanyol santrfor Alvaro Morata'nın yarın TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda yapılacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında oynayamayacağını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, sakatlığı bulunan Elias Jelert ve Kaan Ayhan'ın yanı sıra antrenmanda sakatlanan Alvaro Morata'nın durumları hakkında açıklama yaptı.

Kondisyonerler eşliğinde saha çalışmalarına başlayan Elias Jelert, sağ dizindeki esneme sonrası takım antrenmanlarına yeni başlayan Kaan Ayhan ve önceki gün yapılan antrenmanda sol kasığında ağrı hisseden Alvaro Morata'nın tedbir amacıyla Konya'ya götürülmeyeceği bildirildi.

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Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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