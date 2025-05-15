Galatasaray'da Lucas Torreira'dan Okan Buruk'a olay şaka
Galatasaray, 63. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 yenerek kupayı 19. kez müzesine götürdü. Maç sonuna damga vuran an ise Lucas Torreira'nın Okan Buruk'a yaptığı istifa şakası oldu. Yıldız futbolcu Türkçe olarak "Okan Buruk istifa" diyerek hocasına şaka yaptı.
Galatasaray, Türkiye Kupası'nın finalinde Trabzonspor karşısında 3-0 kazandı ve 19'uncu kez bu kulvarda şampiyonluğa ulaştı. Mücadele sonrası Torreira'nın şakası gündem oldu.
ASLAN KUPAYI ALDI
Galatasaray, 63. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gaziantep Stadyumu'nda karşılaştığı Trabzonspor'u Osimhen (2) ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla 2024-2025 sezonu Türkiye Kupası şampiyonu olan Galatasaray, kupayı 19. Kez müzesine götürdü.
OKAN BURUK'A BOMBA ŞAKA
Kupa şampiyonluğu sonrası soyunma odasına giderken koridorda mikrofonun başına geçen Lucas Torreira, Türkçe olarak 'Okan Buruk istifa' sözleri ile şaka yaptı. Uruguaylı yıldızın bu şakası gündem olurken Galatasaraylı futbolcular arasında eğlenceli anlara sahne oldu.