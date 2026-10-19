Galatasaray'da Leao'nun kasık adalesinde hafif-orta zorlanma belirlendi

Galatasaray'da Leao'nun kasık adalesinde hafif-orta zorlanma belirlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray, Rafael Leao'nun kasık adalesinde hafif-orta düzey zorlanma tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı. Portekizli futbolcunun durumu günlük kontrollerle takip edilecek; Leao, Gençlerbirliği maçının 77. dakikasında oyuna devam edememişti.
Galatasaray'da Portekizli futbolcu Rafael Leao'nun kasık adalesinde hafif-orta düzey zorlanma tespit edildiği açıklandı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, yapılan MR ve ileri tetkikler sonrasında Leao'nun kasık adalesinde hafif-orta düzey zorlanma tespit edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.
Portekizli futbolcunun durumunun günlük kontrollerle takip edileceği kaydedildi.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni 1-0 yendiği maçın 77. dakikasındaki bir pozisyonda ayağının kaymasıyla kasık adalesinde zorlanma yaşayan Leao, oyuna devam edememişti.