Galatasaray'da kalması zor! Zaniolo'ya 25-30 milyon euroluk teklif yapıldı

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo'ya Arabistan'dan bir kulüp senelik 25-30 milyon euro maaş teklif etti. Zaniolo'nun, 35 milyon euroluk serbest kalma bedeli ödenirse gitmeye sıcak baktığı belirtildi.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Nicolo Zaniolo'ya Arabistan'dan teklif geldi. İddiaya göre 24 yaşındaki başarılı futbolcuya senelik 25-30 milyon euroluk bir teklif yapıldı.

25-30 MİLYON EUROLUK TEKLİF YAPILDI

Yakup Çınar'ın haberine göre, performansı ve güçlü fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken İtalyan yıldıza Arabistan'dan bir kulüp senelik 25-30 milyon euroluk bir maaş teklif etti.

AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

Habere göre, 35 milyon euroluk serbest kalma bedelinin ödenmesi halinde 24 yaşındaki İtalyan yıldızın sarı-kırmızılılardan ayrılmaya sıcak baktığı öne sürüldü.