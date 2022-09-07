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Galatasaray'da Kaan Ayhan defteri kapandı

Spor Haberleri

Galatasaray, son dönemde peşinde koştuğu Kaan Ayhan transferinde takımı Sassuolo engeline takıldı. Milli futbolcuya daha önce 1.6 milyon euro maaş kulübüne ise 4 milyon euro teklif eden Cimbom, Sassoulo'nun fiyat artırımına giderek 6 milyon euro talepte bulunması üzerine masadan kalktı.

Sarı-kırmızılı ekip stoper rotasyonuna Türk bir futbolcuyu eklemek adına Kaan Ayhan'a teklif yapmıştı. Ancak kulübü Sassuolo'nun fiyat artırımına gitmesi transferi suya düşürdü.

ÖNCE 4 MİLYONU KABUL ETTİLER, SONRA 6 MİLYON İSTEDİLER

İtalyan kulübü daha önce Kaan Ayhan için yapılan 4 milyon euroluk bonservis bedelini kabul etmişti. Ancak sarı-kırmızılılar bedelde indirim beklerken, Sassuolo bonservisi 6 milyon euroya yükseltti. Bu gelişmenin ardından Galatasaray transferden vazgeçti. Galatasaray yaz transfer döneminde yaklaşık 2 aydır deneyimli stoperi transfer etmek için çaba sarf ediyordu.

3 SEZONDUR SERİE A'DA

Milli forma ile de mücadele eden 27 yaşındaki stoper, Fortuna Düsseldorf'tan transfer olduğu İtalyan ekibi Sassuolo'da 3 sezonda toplam 48 maça çıktı ve bu mücadelelerde 4 sarı kart gördü. Kaan Ayhan sırasıyla Schalke 04, E.Frankfurt, Fortuna Düsseldorf ve son olarak Sassuolo formalarını giydi.

Haberler.com / Bilsay Özer - Spor

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