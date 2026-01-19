Haberler

Galatasaray'da istenmeyen adam ilan edilen futbolcuya bir şok daha

Galatasaray'da istenmeyen adam ilan edilen futbolcuya bir şok daha
Galatasaray'da ayrılık ihtimali yeniden gündeme gelen Yusuf Demir için Süper Lig'den teklif gelmedi. Yusuf Demir'in Galatasaray'dan ayrılmak için tüm alacaklarını istediği ve süreci yokuşa sürdüğü belirtilirken, Süper Lig'den talip çıkmaması da ayrılık sürecini daha da belirsiz hale getirdi.

Galatasaray'da ayrılık ihtimali yeniden gündeme gelen Yusuf Demir için Süper Lig'den teklif gelmedi. Genç oyuncuya en sıcak ilginin 1. Lig ekiplerinden Amedspor'dan olduğu, Iğdır FK'nın da devrede bulunduğu konuşuluyor.

OKAN BURUK "YOLLAR AYRILACAK" MESAJINI YİNELEDİ

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un, Yusuf Demir ile bir kez daha yolların ayrılacağı yönünde mesaj verdiği belirtiliyor. Sarı-kırmızılılarda gönderilecekler listesinde ilk sırada yer aldığı ifade edilen genç futbolcunun geleceği merak konusu oldu.

SÜPER LİG'DEN TALİP ÇIKMADI

Yusuf Demir için Süper Lig'den şu ana kadar somut bir ilgi oluşmadığı aktarılırken, oyuncunun ayrılık kararına direnç gösterdiği kaydedildi. Galatasaray cephesinde ise ayrılık planının devam ettiği belirtiliyor.

1. LİG'DEN İKİ ADAY: AMEDSPOR VE IĞDIR FK

Edinilen bilgilere göre Yusuf Demir'e şu ana kadarki en sıcak ilgi 1. Lig temsilcisi Amedspor'dan geldi. Iğdır FK'nın da genç oyuncu için devreye girdiği konuşuluyor.

