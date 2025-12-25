Galatasaray'da ilk ayrılık kesinleşti: Onunla vedalaşıyoruz

Galatasaray'da ara transfer dönemi yaklaşırken ilk ayrılık netleşti. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sarı-kırmızılı takımın devre arasında yollarını ayıracağı ismi resmen açıkladı. Kavukcu ayrıca Berkan Kutlu ve Ahmed Kutucu'yla ilgili son durumu da paylaştı.

"YUSUF DEMİR İLE VEDALAŞIYORUZ"

Milliyet gazetesine konuşan Abdullah Kavukcu, Yusuf Demir'in takımdan ayrılacağını duyurdu. Kavukcu, "Yusuf Demir ile vedalaşıyoruz. Bunu kendisi ile de konuştuk" ifadelerini kullandı.

Yusuf Demir, bu sezon Galatasaray formasıyla 2 maçta süre alırken gol veya asist katkısı veremedi. Rapid Wien'den transfer edilen genç oyuncu kariyerinde Barcelona ve Basel formalarını da giymişti.

BERKAN KUTLU AYRILMAK İSTİYOR

Kavukcu, Berkan Kutlu'nun durumuna ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı yönetici, "Berkan Kutlu'nun evi burası ancak oynamadığı için mutlu değil ve ayrılmak istiyor. Görüştüğü kulüpler var" dedi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Berkan Kutlu, bu sezon 9 maçta görev yaparken 1 asist üretti. 27 yaşındaki oyuncu daha önce Genoa, Sion ve Monthey'de forma giymişti.

AHMED KUTUCU'YA TEKLİF VAR, FİYAT NET

Ahmed Kutucu'ya da değinen Kavukcu, oyuncunun performansından memnun olduklarını söyledi. Kutucu için kulübe teklifler geldiğini belirten Kavukcu, "Ahmed Kutucu'nun son dönem performansından mutluyuz. Onu aldığımız rakam (6 milyon euro) belli. Çok sayıda teklif geliyor ama 6 milyon euroya ancak verebiliriz" ifadelerini kullandı. Ahmed Kutucu, bu sezon Galatasaray formasıyla 8 maçta görev aldı ve 1 gol, 1 asist kaydetti.