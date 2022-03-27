Galatasaray'da ilk aday belli oldu! Eski başkan kemik ekibiyle birlikte geri geliyor

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas, idari yönden ibra edilmedi. Sarı-Kırmızılı kulüpte Burak Elmas 30 gün içinde seçim kararı almak zorunda.

ADAY OLAMAZ

Mevcut Başkan Burak Elmas, seçimde aday olamayacak. Tüzükteki 59. maddeye göre Burak Elmas ve yönetiminin aklanması gerekiyor.

"KESİNLİKLE ADAY OLACAK"

A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Ünal Aysal için "Kesinlikle aday olacak" dedi. Çorlu A Spor'daki canlı yayında, "Ünal Aysal, kesinlikle aday olacak. Kemik ekibiyle bir araya gelip, 1-2 güne kadar adaylığını açıklamasını bekliyorum" dedi.