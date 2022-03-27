Galatasaray'da ilk aday belli oldu! Eski başkan kemik ekibiyle birlikte geri geliyor - Haberler

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Galatasaray'da ilk aday belli oldu! Eski başkan kemik ekibiyle birlikte geri geliyor

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Drogba ve Sneijder'li kadronun kurucusu eski başkan Ünal Aysal, yeniden aday oluyor. Kemik ekibiyle bir araya gelecek Aysal'ın, 1-2 gün içinde adaylığını açıklayacağı öğrenildi.

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas, idari yönden ibra edilmedi. Sarı-Kırmızılı kulüpte Burak Elmas 30 gün içinde seçim kararı almak zorunda.

Galatasaray'da ilk aday belli oldu! Eski başkan, kemik ekibiyle birlikte koltuğu geri alıyor

ADAY OLAMAZ

Mevcut Başkan Burak Elmas, seçimde aday olamayacak. Tüzükteki 59. maddeye göre Burak Elmas ve yönetiminin aklanması gerekiyor.

Galatasaray'da ilk aday belli oldu! Eski başkan, kemik ekibiyle birlikte koltuğu geri alıyor

"KESİNLİKLE ADAY OLACAK"

A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Ünal Aysal için "Kesinlikle aday olacak" dedi. Çorlu A Spor'daki canlı yayında, "Ünal Aysal, kesinlikle aday olacak. Kemik ekibiyle bir araya gelip, 1-2 güne kadar adaylığını açıklamasını bekliyorum" dedi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Galatasaray, Burak Elmas, Ünal Aysal, Spor, Haberler

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