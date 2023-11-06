Galatasaray'da Icardi'nin sakatlığı için karar verildi! 2 maçı kaldı

Galatasaray'da maçlara iğneyle çıkan Mauro Icardi, Bayern Münih ve Hatayspor karşılaşmasının ardından verilecek milli arayı tamamen dinlenmeye ayıracak. Özel izin verilecek olan Arjantinli yıldızın takıma dönmesi için tamamen iyileşmesi beklenecek.

Beşiktaş derbisinden bu yana sakatlığı olmasına rağmen iğneyle 3 maça çıkan Mauro Icardi için teknik direktör Okan Buruk son kararı verdi. Yıldız golcü, milli araya kadar oynanacak 2 maçta da sahada olacak.

MİLLİ ARADA DİNLENECEK

Mauro Icardi, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Bayern Münih, ardından da Süper Lig'deki Hatay maçlarında sahada olacak. Icardi daha sonra girilecek milli arayı ise tamamen dinlenmeye ayıracak.

HAZIR OLMADAN FORMA YOK

Arjantinli yıldızın milli ara sonrası dönüş için tamamen hazır olması beklenecek. Deneyimli golcü, tam hazır olmazsa artık riske edilmeyecek.