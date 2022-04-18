Galatasaray'da büyük heyecan! Başkan adayları için renk seçimi yapıldı
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Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı'nda kullanılacak oy pusulası için renk seçimi gerçekleştirildi. Eşref Hamamcıoğlu sarı rengi alırken Metin Öztürk ise kırmızı rengi çekti.
Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılacak başkanlık seçimi için heyecan başladı. Burak Elmas'ın dönemi bitecek, yeni seçilen başkan bayrağı devralacak. Başkanlık için adaylar Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk bugün renk seçimi yaptı.
SARI VE KIRMIZI
Oy pusulasındaki iki renk Sarı-Kırmızı olarak belirlendi. Eşref Hamamcıoğlu sarı rengi alırken Metin Öztürk ise kırmızı rengi çekti. İki aday, Burak Elmas'la girdiği seçim yarışını kaybetmişti.