Galatasaray'da büyük heyecan! Başkan adayları için renk seçimi yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray'da büyük heyecan! Başkan adayları için renk seçimi yapıldı

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:
Galatasaray'da büyük heyecan! Başkan adayları için renk seçimi yapıldı

Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı'nda kullanılacak oy pusulası için renk seçimi gerçekleştirildi. Eşref Hamamcıoğlu sarı rengi alırken Metin Öztürk ise kırmızı rengi çekti.

Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılacak başkanlık seçimi için heyecan başladı. Burak Elmas'ın dönemi bitecek, yeni seçilen başkan bayrağı devralacak. Başkanlık için adaylar Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk bugün renk seçimi yaptı.

Galatasaray'da heyecan başladı! Başkan adayları renk seçimini yaptı

SARI VE KIRMIZI

Oy pusulasındaki iki renk Sarı-Kırmızı olarak belirlendi. Eşref Hamamcıoğlu sarı rengi alırken Metin Öztürk ise kırmızı rengi çekti. İki aday, Burak Elmas'la girdiği seçim yarışını kaybetmişti.

Galatasaray'da heyecan başladı! Başkan adayları renk seçimini yaptı

Galatasaray'da büyük heyecan! Başkan adayları için renk seçimi yapıldı

Haberler.com - Spor

Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas, Galatasaray, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title