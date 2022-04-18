Galatasaray'da büyük heyecan! Başkan adayları için renk seçimi yapıldı

Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılacak başkanlık seçimi için heyecan başladı. Burak Elmas'ın dönemi bitecek, yeni seçilen başkan bayrağı devralacak. Başkanlık için adaylar Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk bugün renk seçimi yaptı.

SARI VE KIRMIZI

Oy pusulasındaki iki renk Sarı-Kırmızı olarak belirlendi. Eşref Hamamcıoğlu sarı rengi alırken Metin Öztürk ise kırmızı rengi çekti. İki aday, Burak Elmas'la girdiği seçim yarışını kaybetmişti.