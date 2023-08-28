Galatasaray'da geri sayım başladı! Ramos'un İstanbul'da villası bile hazır

Galatasaray, dünyaca ünlü stoper Sergio Ramos'u renklerine bağlamak için Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Molde maçının bitmesini bekliyor. Sarı-kırmızılılar, rakibini eleyip Devler Ligi'nde gruplara kaldıktan sonra Ramos'u açıklamayı planlıyor. İspanyol stoperin 4 numaralı formayı giyeceği ve İstanbul'da oturacağı villanın hazırlandığı iddia edildi.

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, sahasında Molde'yi konuk edecek. Norveç ekibini elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Sergio Ramos'a da imzayı attıracak.

RAMOS İNDİRİME GİTTİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Galatasaray, yapılan pazarlık sonucu Ramos'un 12 milyon euroluk maaş talebini 10 milyon euronun altına indirdi. Transfer için sponsor da bulan sarı-kırmızılılar, deneyimli stoperin ücretinin yarısını sponsor aracılığıyla karşılayacak.

VİLLASI HAZIR

Ramos'un Galatasaray'a transfer olması durumunda 4 numaralı formayı giyeceği belirtildi. Dünyaca ünlü stoperin, İstanbul'da oturacağı villanın bile hazır olduğu iddia edildi.