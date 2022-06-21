Galatasaray'da Fernando harekatı! Süper Lig'e damga vuran yıldız Aslan oluyor - Haberler

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Galatasaray'da Fernando harekatı! Süper Lig'e damga vuran yıldız Aslan oluyor

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Galatasaray, yeni sezon öncesinde iddialı bir kadro oluşturmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Orta sahayı baştan yapılandırmak isteyen Aslan'ın hedefinde ise serbest kalma bedeli 1 milyon euro olan Antalyasporlu yıldız Fernando Martins var.

Galatasaray, başkan Dursun Özbek önderliğinde güçlü bir kadro oluşturmaya hazırlanıyor. Geçen sezon takımın kanayan yarası olan orta sahayı bu sezon güçlü kılmak isteyen sarı kırmızılı yönetim transfer çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray'da Fernando harekatı! Süper Lig'e damga vuran yıldız Aslan oluyor

HEDEF FERNANDO

Geçtiğimiz sezon Ocak ayından Çin ekibi Beijing Guoan'dan bedelsiz olarak Antalyaspor kadrosuna katılan 30 yaşındaki Fernando Martins'in serbest kalma maddesi 1 milyon euro. Bu bonservis doğrultusunda ise sarı kırmızılı yönetim transfer girişimlerine başladı. Fernando, geçen sezon 18 maçta forma giydi ve 4 gol 4 asist ile oynadı. Brezilyalı orta saha oyuncusunun kariyerinde Spartak Moskova ve Sampdoria gibi takımlar da bulunuyor.

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Antalyaspor Galatasaray Spor Haberler

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