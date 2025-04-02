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Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi Osimhen krizi

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi Osimhen krizi
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Kadıköy'de yarı final bileti için kozlarını paylaşacak Galatasaray'da Victor Osimhen krizi yaşanıyor. Osimhen'in dev maç öncesinde ağrıları bulunuyor. Son durumu stadyumda yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak Nijeryalı golcü, ağrılarına rağmen oynamak istiyor.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaşacak olan Galatasaray'da Victor Osimhen belirsizliği yaşanıyor.

AĞRILARI VAR

Sarı-kırmızılıların dev maçta en büyük silahı olan Osimhen'in müsabakanın başlamasına dakikalar kala ağrılarının bulunduğu öğrenildi

OYNAMAK İSTİYOR

Nijeryalı golcünün son durumu stadyumda yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak. Osimhen, ağrılarına rağmen derbide oynamak istiyor.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAbuzitin Lastikleri:

Okan bu takıma bir numara küçük geliyor

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