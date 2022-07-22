Galatasaray'da Dubois ve Seferovic ilk kez takımla çalıştı Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesislerinde yaptığı çalışmayla sürdürdü. Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesislerinde yaptığı çalışmayla sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idman, dinamik ısınmayla başladı. Aktivasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, koşu çalışması ve taktik çalışmayla sona erdi. Bugünkü idmana yeni transferler Haris Seferovic ve Leo Dubois ile izinden dönen Christian Luyindama da katıldı. Sarı-kırmızılı ekip, yarın akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. Demirören Haber Ajansı / Spor Metin Oktay Galatasaray Okan Buruk Spor Haberler

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