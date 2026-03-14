Galatasaray'da divan kurulu başkanlık seçimi başladı
Galatasaray Kulübü'nde divan kurulu başkanlık seçimi, mevcut başkan Aykutalp Derkan ve Cengiz Ergani'nin adaylığıyla başladı. Seçim Galatasaray Lisesi'nde 10 sandıkla gerçekleştiriliyor.
Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen seçimde, sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu için mevcut başkan Aykutalp Derkan ile Cengiz Ergani aday olarak yer alıyor.
Üyeler için 10 sandığın kurulduğu seçimde Aykutalp Derkan için kırmızı, Cengiz Ergani için de sarı pusula kullanılacak.
Divan kurulu başkanlığı seçiminde saat 15.00'e kadar oy kullanılabilecek ve ardından oy sayımına geçilecek.
Kaynak: AA / Can Öcal