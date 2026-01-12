Galatasaray'da derbinin faturası iki isme kesildi

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Galatasaray cephesinde derbinin yankıları devam ediyor.

DERBİNİN FATURASI YÖNETİM VE OKAN BURUK'A

Sarı-kırmızılı taraftarlar, ezici bir oyun farkıyla kaybedilen derbinin faturasını iki isme kesti. Taraftarlar, sergilenen kötü futbolun ve transferde çok yavaş davranılmasının faturasını Dursun Özbek başta olmak üzere yönetime kesti. Ayrıca 36 milyon euro'ya transfer edilen Uğurcan Çakır yerine zorlu müsabakada kaledeki tercihini Günay Güvenç'ten yana kullanan Okan Buruk da fatura kesilen bir diğer isim oldu.

''DOYMUŞLUK'' BELİRTİLERİ

Yapılan yorumlarda sarı-kırmızılı taraftarlar Fenerbahçe'nin final maçına camia olarak daha çok kenetlendiğini belirterek, başta yönetim olmak üzere teknik heyet ve futbolcuların "doymuşluk" belirtileri gösterdiğini ifade eden yorumlarda bulundu. Ayrıca Fenerbahçe'nin Matteo Guendouzi ve Dorgeles Nene'yi derbiye özel olarak yetiştirdiği, sarı-kırmızılı yönetimin derbi için transfer seferberliği yapmadığı dile getirildi.