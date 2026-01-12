Haberler

Galatasaray'da derbinin faturası iki isme kesildi

Galatasaray'da derbinin faturası iki isme kesildi Haber Videosunu İzle
Galatasaray'da derbinin faturası iki isme kesildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Galatasaray'da derbinin yankıları sürüyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar, ezici bir oyun farkıyla kaybedilen derbinin faturasını Dursun Özbek ve yönetime, ayrıca 36 milyon euro'ya transfer edilen Uğurcan Çakır yerine kalede Günay Güvenç'i tercih eden Okan Buruk'a kesti.

  • Galatasaray taraftarları, Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 yenilmenin sorumluluğunu yönetime ve teknik direktör Okan Buruk'a yükledi.
  • Taraftarlar, yönetimin transferde yavaş davrandığını ve Okan Buruk'un 36 milyon euro'ya transfer edilen Uğurcan Çakır yerine Günay Güvenç'i tercih ettiğini belirtti.
  • Taraftarlar, Fenerbahçe'nin Matteo Guendouzi ve Dorgeles Nene'yi derbiye özel hazırladığını, Galatasaray yönetiminin ise derbi için transfer seferberliği yapmadığını ifade etti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Galatasaray cephesinde derbinin yankıları devam ediyor.

DERBİNİN FATURASI YÖNETİM VE OKAN BURUK'A

Sarı-kırmızılı taraftarlar, ezici bir oyun farkıyla kaybedilen derbinin faturasını iki isme kesti. Taraftarlar, sergilenen kötü futbolun ve transferde çok yavaş davranılmasının faturasını Dursun Özbek başta olmak üzere yönetime kesti. Ayrıca 36 milyon euro'ya transfer edilen Uğurcan Çakır yerine zorlu müsabakada kaledeki tercihini Günay Güvenç'ten yana kullanan Okan Buruk da fatura kesilen bir diğer isim oldu.

''DOYMUŞLUK'' BELİRTİLERİ

Yapılan yorumlarda sarı-kırmızılı taraftarlar Fenerbahçe'nin final maçına camia olarak daha çok kenetlendiğini belirterek, başta yönetim olmak üzere teknik heyet ve futbolcuların "doymuşluk" belirtileri gösterdiğini ifade eden yorumlarda bulundu. Ayrıca Fenerbahçe'nin Matteo Guendouzi ve Dorgeles Nene'yi derbiye özel olarak yetiştirdiği, sarı-kırmızılı yönetimin derbi için transfer seferberliği yapmadığı dile getirildi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor

Tiryakilere kötü haber! Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi

Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıÖmer D:

Alma mazlumun ahini cikar aheste aheste demisler eskiler bu daha baslangic hic bir sey baslamadi

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Fener medyası adam yirmiyedi buçuk artı kdv'ye geldi her topçuyu artı KDV ile açıklayın.. Ederson yıllık onbir milyon euro alıyor artı kdv ile onaltı onyedi olur bonservis kaç lira açıklanmadı bile esas kazık budur

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİsmail Burak Uzun:

Uğurcan 27,5 Kdv 33 e geldi. 3 m da bonusu var. Maliyeti 36 o yüzden 36 diyorlar.

yanıt1
yanıt2
Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

yol yakın önünde ki 4 mac adam gibi futbol oynattı oynattı oynatmadı FATİH TERİM hocanın elinde bu kadar yıldız olsa idi bu takım futbol oynardı bir mac iyi 3 maç kötü yürümez.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti

Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti
DNA testi yaptırdı, 16 kardeşi çıktı! Gerçek babası ise annesinin doktoruymuş

DNA testi yaptırdı, 16 kardeşi çıktı! Gerçek babası ise...
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı

Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi

3,5 milyar TL'lik vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah...
Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek

Bir ilimizde petrol heyecanı! Enerji haritasını değiştirecek
Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti

Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti
DNA testi yaptırdı, 16 kardeşi çıktı! Gerçek babası ise annesinin doktoruymuş

DNA testi yaptırdı, 16 kardeşi çıktı! Gerçek babası ise...
Hollandalı orta saha Galatasaray'ın teklifini reddetti

Süper Lig devinin teklifini reddetti