Galatasaray'da cezalı Nelsson'un yerine Konyaspor maçında Kaan Ayhan forma giyecek

Ara transfer döneminde Galatasaray'ın Sassuolo'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kaan Ayhan, sarı-kırmızılıların Konyaspor ile oynayacağı maça ilk 11'de çıkmaya hazırlanıyor.

NELSSON CEZALI

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ettiği mücadelenin 75. dakikasında Victor Nelsson gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü. Okan Buruk'un, başarılı stoperin yerine oynatacağı isim belli oldu.

KAAN AYHAN FORMAYI KAPTI

Deneyimli hoca, Sassuolo'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Kaan Ayhan'ı Konyaspor deplasmanında ilk 11'de sahaya sürecek.