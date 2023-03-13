Galatasaray'da cezalı Nelsson'un yerine Konyaspor maçında Kaan Ayhan forma giyecek
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Galatasaray'da Victor Nelsson, Kasımpaşa maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, başarılı savunmacının yokluğunda Konyaspor deplasmanında Kaan Ayhan'a forma verecek.
Ara transfer döneminde Galatasaray'ın Sassuolo'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kaan Ayhan, sarı-kırmızılıların Konyaspor ile oynayacağı maça ilk 11'de çıkmaya hazırlanıyor.
NELSSON CEZALI
Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ettiği mücadelenin 75. dakikasında Victor Nelsson gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü. Okan Buruk'un, başarılı stoperin yerine oynatacağı isim belli oldu.
KAAN AYHAN FORMAYI KAPTI
Deneyimli hoca, Sassuolo'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Kaan Ayhan'ı Konyaspor deplasmanında ilk 11'de sahaya sürecek.