Galatasaray'da büyük yıkım! "Türk Messi" kulübede bile oturamıyor

Sezon başında Galatasaray'ın büyük umutlarla 6 milyon euroya kadrosuna kattığı Yusuf Demir, Okan Buruk'un gözüne giremedi. "Türk Messi" yakıştırmaları yapılan futbolcu bu sezon lig ve kupada sarı-kırmızılı formayla sadece 6 maçta forma giydi. 7 maçta sakatlığı gerekçe gösterilerek oynatılmayan Demir, 3 maçta ise Okan Buruk tarafından kadroya alınmadı.