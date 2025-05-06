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Galatasaray'da bir devrin sonu! Yıldız futbolcu eşyalarını gemiyle ülkesine yolladı

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14 yıldır Galatasaray kalesini koruyan Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Uruguaylı eldivenin, sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonu kullanmama kararı aldığı ve Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlandığı belirtildi. Muslera'nın eşyalarının bir kısmını bile gemiyle ülkesine yolladığı iddia edildi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıllardır kalesini koruyan başarılı kaleci Muslera'nın sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Uzun süredir sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyona dair kararının ne olacağı beklenen Uruguaylı eldivenin, geleceği belli oldu.

GALATASARAY'A VEDA EDECEK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Muslera, 14 yıldır formasını giydiği Galatasaray'a veda edecek. Sarı-kırmızılıların deneyimli kaptanının eşiyle görüştüğü ve sözleşmesindeki bir yıllık opsiyonu kullanmama kararı aldığı belirtildi.

EŞYALARINI GEMİYLE ÜLKESİNE YOLLADI

Uruguay'dan kulüp satın alan ve ailesi de orada bulunan Muslera'nın geçtiğimiz hafta eşyalarının bir kısmını gemiyle ülkesine yolladığı iddia edildi. Galatasaray'da 7. lig şampiyonluğunun eşiğinde olan 38 yaşındaki eldivenin 6 Süper Kupa ve 4 Türkiye Kupası bulunuyor.

Galatasaray'da bir devrin sonu! Yıldız futbolcu eşyalarını gemiyle ülkesine yolladı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıKuzey null:

teşekkürler muslera

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Ellerine sağlık Muslera helal olsun sana

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Haber YorumlarıErol:

yolun açık olsun

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Haber YorumlarıNihat:

Başarılı ancak karekter yoksunu topçudur. Yenildikleri maçlarda gerçek karekterini gösterir. Young Boys maçında gol atan topçuyu tekmeler, Gol averajıyla şampiyonluğu kaybettikleri maçta rakip kaleciye “niçin daha fazla gol yemedin” diye saldırır. insanın karekteri kötü durumlarda belli olur. Bünyamin Gezer’in hakemliğini bitiren kalecisir. Haram şampiyonlukların melek yüzlü kötü karekteridir.

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Haber YorumlarıOguz Cetin:

Kaptanların Kaptanı ..

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