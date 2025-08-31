Galatasaray'da bir ayrılık daha: Zaniolo İtalya'ya gitti

Galatasaray'da bir ayrılık daha: Zaniolo İtalya'ya gitti
Galatasaraylı futbolcu Nicolo Zaniolo, İtalya Serie A ekibi Udinese'ye transfer olmak üzere İtalya'ya gitti. Udinese'nin Zaniolo ve menajeri Claudio Vigorelli ile görüşme yapacağı belirtildi.

Galatasaray'da bu sezonun kadrosunda düşünülmeyen Nicolo Zaniolo, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre; 26 yaşındaki futbolcu Zaniolo, bugün Milano'da uçtu. Haberde, Serie A ekibi Udinese'nin Zaniolo ve menajeri Claudio Vigorelli ile görüşme yapacağı belirtildi. İtalyan ekibinin Zaniolo transferini 10 milyon euro satın alma opsiyonu ve sonraki satıştan yüzde 10 pay maddesiyle bitirmek istediği dile getirildi.

Öte yandan haberde, Zaniolo'nun milli takım arası olan bu bölümde İstanbul'daki evini boşaltacağı ve İtalya'ya yollayacağı dile getirildi.

26 yaşındaki Zaniolo, Galatasaray'da bu sezon 4 maçta süre aldı. İtalyan yıldız oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.

