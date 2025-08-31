Galatasaray'da bir ayrılık daha: Zaniolo İtalya'ya gitti

Galatasaray'da bu sezonun kadrosunda düşünülmeyen Nicolo Zaniolo, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

ZANIOLO İTALYA'YA GİTTİ

İtalyan basınında yer alan habere göre; 26 yaşındaki futbolcu Zaniolo, bugün Milano'da uçtu. Haberde, Serie A ekibi Udinese'nin Zaniolo ve menajeri Claudio Vigorelli ile görüşme yapacağı belirtildi. İtalyan ekibinin Zaniolo transferini 10 milyon euro satın alma opsiyonu ve sonraki satıştan yüzde 10 pay maddesiyle bitirmek istediği dile getirildi.

EVİNİ BOŞALTACAK

Öte yandan haberde, Zaniolo'nun milli takım arası olan bu bölümde İstanbul'daki evini boşaltacağı ve İtalya'ya yollayacağı dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

26 yaşındaki Zaniolo, Galatasaray'da bu sezon 4 maçta süre aldı. İtalyan yıldız oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.