Galatasaray'da beklenen ayrılık

Galatasaray, savunma oyuncusu Carlos Cuesta'nın bonservisinin yüzde 60'lık dilimini 6 milyon euro karşılığında Vasco da Gama'ya sattı. Cuesta'nın belli bir sayıda maça çıkması durumunda Brezilya ekibinin 2 milyon euro daha ödeme yapacağı belirtildi. Geçen sezon Genk'ten 8 milyon euro bedelle transfer edilen Cuesta, Galatasaray'da 9 maçta süre bulmuştu.

Kolombiyalı savunmacı belli bir sayıda maça çıkması halinde Brezilya ekibi 2 milyon euro daha ödeyecek. Geçen sezon devre arasında Genk'ten 8 milyon euro bedelle transfer edilen Cuesta, Galatasaray'da 9 maçta süre buldu.

