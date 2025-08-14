Galatasaray'da beklenen ayrılık
Galatasaray, savunma oyuncusu Carlos Cuesta'nın bonservisinin yüzde 60'lık dilimini 6 milyon euro karşılığında Vasco da Gama'ya sattı. Cuesta'nın belli bir sayıda maça çıkması durumunda Brezilya ekibinin 2 milyon euro daha ödeme yapacağı belirtildi. Geçen sezon Genk'ten 8 milyon euro bedelle transfer edilen Cuesta, Galatasaray'da 9 maçta süre bulmuştu.
GALATASARAY ANLAŞTI
