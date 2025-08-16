Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk'un kalemini kırdığı isim para kazandırarak gidiyor
Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başarılı bir giriş yapan Galatasaray'da ayrılıklar da gündemde. Kadroda düşünülmeyen isimler arasında yer alan Victor Nelsson'un, İtalya Serie A takımlarından Hellas Verona ile anlaştığı iddia edildi. Bu transferden Galatasaray'ın yaklaşık 4 milyon euro gelir elde etmesi bekleniyor.
Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenerek sezona 2'de 2 yaparak başlayan Galatasaray'da kadroya dahil edilecek isimlerin yan sıra ayrılıklar konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
VERONA İLE ANLAŞTI İDDİASI
Kadroda düşünülmeyen isimlerin başında gelen Victor Nelsson hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Danimarkalı stoperin, İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona ile anlaşmaya vardığı ve transferin kısa süre içinde resmileşeceği iddia edildi. Galatasaray'ın bu transferden yaklaşık olarak 4 milyon euro gelir elde etmesi bekleniyor.
OKAN BURUK KALEMİNİ KIRMIŞTI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, dün oynanan Karagümrük maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Carlos Cuesta ve Nelsson ayrılmaya yakın. Köhn aynı şekilde" ifadelerini kullanmıştı.