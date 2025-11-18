Haberler

Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme "Güle güle" dedi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'da bu sezon hiç forma giyemeyen Yusuf Demir için ayrılık kararı alındı. Teknik direktör Okan Buruk, genç futbolcuya kulüp bulması için izin verdi. Süper Lig ekiplerinin yakından takip ettiği 22 yaşındaki futbolcu için Galatasaray yönetimi, gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Demir'in düzenli oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

  • Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Yusuf Demir'in devre arasında takımdan ayrılmasına izin verdi.
  • Yusuf Demir, 2022 yılında Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservisle Galatasaray'a transfer edildi.
  • Yusuf Demir, 2024-25 sezonunda Galatasaray formasıyla hiç maçta süre alamadı.

Galatasaray'da 2024-25 sezonu kadro planlamasında yer almayan Yusuf Demir için teknik direktör Okan Buruk kararını verdi. Sarı-kırmızılılarda forma şansı bulamayan genç futbolcuya, devre arasında ayrılması için resmi izin tanındı.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Trendyol Süper Lig ekiplerinin yakından takip ettiği 22 yaşındaki futbolcu için Galatasaray yönetimi, gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Yusuf Demir'in de düzenli oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

6 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

Genç oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla bir dakika bile süre alamadı. 2022 yılında Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservisle transfer edilen Yusuf, beklenen çıkışı bir türlü yapamadı.

AYRILIK KAPIDA

Hem yönetimin hem de teknik ekibin onayı sonrası Yusuf Demir'in devre arası transfer döneminde takımdan ayrılması büyük olasılık olarak görülüyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası'na katılması kesinleşen 34 ülke belli oldu

Dünya Kupası'na katılması kesinleşen 34 ülke belli oldu
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
Seren Serengil'den Sağlık Bakanı'na yardım çağrısı

Seren Serengil'den yardım çağrısı: Lütfen yollayın parasını ödeyeceğim
Sahnede talihsiz kaza: Çelik'in düştüğü anlar kameraya yansıdı

Talihsiz kaza! Ünlü şarkıcının sahnede düştüğü anlar kamerada
Dünya Kupası'na katılması kesinleşen 34 ülke belli oldu

Dünya Kupası'na katılması kesinleşen 34 ülke belli oldu
Eleştirilerin odağındaki Hasan Can Kaya özür diledi

Eleştirilerin odağındaki Hasan Can Kaya özür diledi
ABD'nin efsane yıldızlarının evi bakın kaça satıldı! İstanbul'da bir daire fiyatı

ABD'nin efsane yıldızlarının evi bakın kaça satıldı!
Galatasaray'da sakatlık depremi! Osimhen o maçta yok

Osimhen hakkında taraftarı kahreden haber
Gergin anlar! Yönetmen, ünlü oyuncuyu kenara itti

Galada gergin anlar! Yönetmenin hareketi, ünlü oyuncuyu kızdırdı
Mert Hakan Yandaş'ı umre ziyaretinde gören bir kişi yaptığıyla pes dedirtti

Umre ziyaretinde Mert Hakan'ı gördü! Yaptığıyla pes dedirtti
Tanklar ilerledi! İsrail ordusu Suriye'ye girdi

Tanklar ilerledi! İsrail ordusu o ülkeye girdi
Teşkilat dizisinin Hilal'i Rabia Soytürk, zoom yapan muhabirin kurbanı oldu

Teşkilat'ın Hilal'i zoom yapan muhabirin kurbanı oldu
İşte Böcek ailesinin yediği midye ve kokoreçlerden çıkan sonuç

Trajedi, iyice yılan hikayesine dönüyor! Beklenen sonuçlar geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.