Galatasaray'da ayrılık 24 saat içinde kesinleşiyor

Galatasaray'ın İspanyol oyuncusu Alvaro Morata, Serie A ekibi Como'ya transfer oluyor. Yıldız oyuncunun transferinin 24 saat içerisinde kesinleşeceği belirtildi. Como, bu transferde Galatasaray'a 5 milyon euro bonservis ödeyecek.

Süper Lig devi Galatasaray'ın İspanyol golcüsü Alvaro Morata, kısa süre içerisinde takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

AYRILIK 24 SAAT İÇİNDE GERÇEKLEŞECEK

Di Marzio'nun haberine göre, Serie A ekibi Como, Milan ve Morata ile anlaşmasının ardından Galatasaray ile yaptığı görüşmelerde de büyük oranda anlaşmaya vardı. Haberde, Morata'nın Como'ya transferi için Galatasaray'ın son onayı beklendiği, 32 yaşındaki yıldızın 24 saat içerisinde Como'ya transfer olacağı belirtildi.

GALATASARAY'IN KAZANACAĞI PARA

Öte yandan Galatasaray'ın Morata'dan kazanacağı bonservis de belli oldu. İtalyan kulübü Como, Morata transferi için Milan'a 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Morata'nın sözleşmesinde 8 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesi yer alacak. Como, bu transferde Galatasaray'a da 5 milyon euro bonservis ödeyecek.

GALATASARAY KARİYERİ

Geride kalan sezonda transfer olduğu Galatasaray'da 16 maça çıkan Morata, 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
