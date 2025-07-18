Galatasaray'da 4 ayrılık hazırlığı birden

Galatasaray'da 4 ayrılık hazırlığı birden
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Galatasaray, Teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Przemyslaw Frankowski, Victor Nelsson, Carlos Cuesta ve Elias Jelert ile yollarını kısa süre içerisinde ayıracak.

Transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig devi Galatasaray, bazı yabancı oyuncularla da yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

4 İSİMLE AYRILIK KARARI

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, 4 ismin biletini kesti. Bu doğrultuda Przemyslaw Frankowski, Victor Nelsson, Carlos Cuesta ve Elias Jelert'in kısa süre içerisinde takımdan yollanacağı öğrenildi.

MENAJERLERİNE HABER YOLLANDI

Ayrılık kararını oyuncuların menajerlerine bildiren Galatasaray, temmuz ayı sonuna dek söz konusu futbolcularla yollarını ayırmak istiyor. Sarı-kırmızılıların öncelikli hedefi bu isimleri bonservisleriyle takımdan göndermek olsa da kiralık olarak gönderme ihtimali de bulunuyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Nelson belki takımda yedek olarak tutulabilir hava mücadelesinde mükemmel bir oyuncu, ama diğerlerinin hepsini gönderin gitsin.

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Haber Yorumlarıxg2mhpdrrg:

Kutu Ahmette gideydi iyiydi.

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