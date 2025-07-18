Galatasaray'da 4 ayrılık hazırlığı birden

Transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig devi Galatasaray, bazı yabancı oyuncularla da yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

4 İSİMLE AYRILIK KARARI

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, 4 ismin biletini kesti. Bu doğrultuda Przemyslaw Frankowski, Victor Nelsson, Carlos Cuesta ve Elias Jelert'in kısa süre içerisinde takımdan yollanacağı öğrenildi.

MENAJERLERİNE HABER YOLLANDI

Ayrılık kararını oyuncuların menajerlerine bildiren Galatasaray, temmuz ayı sonuna dek söz konusu futbolcularla yollarını ayırmak istiyor. Sarı-kırmızılıların öncelikli hedefi bu isimleri bonservisleriyle takımdan göndermek olsa da kiralık olarak gönderme ihtimali de bulunuyor.