Galatasaray'da 3 veda var

Galatasaray'da 3 veda var
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'da gelecek sezonun kadrosunda düşünülmeyen Carlos Cuesta, Victor Nelsson ve Derrick Köhn ile yollar ayrılıyor.

Süper Lig Galatasaray'da yeni sezon kadro yapılanması kapsamında üç futbolcuyla yollar ayrılıyor.

3 VEDA BİRDEN

Sarı-kırmızılılarda geride kalan sezonun devre arasında transfer edilen savunma oyuncusu Carlos Cuesta, Spartak Moskova ile Vasco da Gama'dan gelen teklifleri değerlendirme aşamasında. Takımın bir diğer stoperi Victor Nelsson ise Serie A ekibi Verona'ya kiralık olarak gönderilecek.

SON YOLCU DERRICK KOHN

Öte yandan sol bek Derrick Köhn için Bundesliga'dan yoğun ilgi var. Werder Bremen ve Union Berlin'in devrede olduğu transferde, Galatasaray Union Berlin'in teklifini kabul etti. Alman ekibiyle imzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'yi 50 bin askerle vuracaklar

Türkiye'nin yanı başında gerilim tavan! 50 bin asker sevk edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü

Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.