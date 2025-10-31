Galatasaray'da 3 futbolcuya zam kararı

Süper Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şu ana dek başarılı bir sezon geçiren Galatasaray, işlerin yolunda gitmesinin ardından 3 futbolcu için harekete geçti.

YÖNETİMDEN 3 İSME ZAM KARARI

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray yönetimi, performanslarıyla alkış toplayan üç oyuncunun maaşlarına da zam yapılma kararı alındı. Sarı-kırmızılı takımda bu isimlerin Eren Elmalı, Mario Lemina ve Ismail Jakobs olduğu belirtildi. 3 yıldız isimle de önümüzdeki günlerde sözleşme iyileştirme görüşmelerinin başlayacağı belirtildi.

YENİ MAAŞLARI DA BELLİ OLDU

Haberde, 45 milyon lira kazanan Eren Elmalı'nın senelik ücretinin 90 milyon liraya çıkarılacağı, 2.5 milyon euro kazanan Lemina'nın yeni maaşının 3 milyon euro olacağı ve son olarak da Senegalli sol bek Ismail Jacobs'un 2.1 milyon euro olan yıllık garanti ücreti 3 milyon euro seviyesine yükseltileceği belirtildi.

DAHA ÖNCE ZAMLAR YAPILMIŞTI

Galatasaray'da daha önce Lucas Torreira, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın yıllık ücretlerine de ciddi oranda zam yapılmıştı.