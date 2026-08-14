Haberler

Galatasaray-Çorum FK maçının VAR hakemi belli oldu

Galatasaray-Çorum FK maçının VAR hakemi belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında bugün oynanacak Galatasaray-Çorum FK maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Fedai San oldu.

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında bugün oynanacak Galatasaray- Çorum FK maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Fedai San oldu.

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Galatasaray, saat 21.30'da sahasında Çorum FK ile karşılaşacak. Müsabakada hakem Batuhan Kolak düdük çalacak. Kolak'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Suat Güz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Asen Albayrak olacak.

Galatasaray-Çorum FK maçının VAR koltuğunda Fedai San oturacak. San'a AVAR'da Mehmet Salih Mazlum eşlik edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa etti

İYİ Parti'de deprem! 24 saatte ikinci milletvekili istifası
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

UltrAslan dağılıyor mu? Şirin'in o sloganı pahalıya patladı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır

Öcalan sloganı pahalıya patladı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır
Halsey’den şaşırtan Türkçe hamle! Oğlu Ender için bakın ne yazdı

Dünyaca ünlü şarkıcıdan şaşırtan Türkçe paylaşım! Bakın ne yazdı
Okan Buruk'tan Çorum FK maçı öncesi flaş toplantı

Çorum maçı öncesi masaya yumruğunu vurdu
ABD'de 16 Yıl sonra bir ilk: Aynı gün içinde 3 idam infaz edildi

16 yıl sonra bir ilk: Aynı gün içinde 3 idam infaz edildi
Kuzeninin düğünü için müdürden izin istedi, aldığı cevapla şoke oldu

Kuzeninin düğünü için müdürden izin istedi, aldığı cevapla şoke oldu
Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü

Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü: Türklere karşı...

Yıllar önce öngörmüş! İşte Baba Vanga'nın 'Zor bir hayat geçirecekler' dediği 3 burç

İşte Baba Vanga'nın "Zor bir hayat geçirecekler" dediği 3 burç