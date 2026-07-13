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Galatasaray'da çift idman mesaisi

Galatasaray'da çift idman mesaisi
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Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sabah kuvvet ve koşu, akşam ise pas çalışmaları ve turnuvayla çift antrenman yaptı.

GALATASARAY, yeni sezon hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği çift antrenmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı ekip, günün sabah bölümünde salonda kuvvet ve sahada koşu çalışması yaptı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanı ise dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alan ve geniş alanda pas çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 18.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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