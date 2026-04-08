Galatasaray seriyi 1-1'e getirdi

Galatasaray MCT Technic, Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında İspanyol ekibib La Laguna Tenerife'yi 64-62 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi.

Galatasaray, çeyrek final serisinin üçüncü ve son maçına 15 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'de Tenerife'de çıkacak.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Wojciech Liszka (Polonya), Boris Krejic (Slovenya)

Galatasaray : Robinson 10, Rıdvan Öncel, Palmer 10, White 7, Muhsin Yaşar 8, McCollum 2, Meeks 17, Buğrahan Tuncer 8, Petrucelli, Ellis 2, Can Korkmaz

Başantrenör: Gianmarco Pozzecco

La Laguna Tenerife: Huertas 9, Sastre, Scrubb 2, Doornekamp 3, Shermadini 12, Fernandez 9, Abromaitis 9, Guerra 7, Mills 11, Fitipaldo

Başantrenör: Txus Vidorreta

1. Periyot: 14-13

Devre: 30-27

3. Periyot: 47-40

5 faulle çıkan: 35.30 Robinson (Galatasaray) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bu şartlarda ateşkes mantık dışıdır

İran ilk sinyali verdi, savaş her an yeniden başlayabilir
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız

Lübnan'da katliam yapan Netanyahu, tehditler savurdu
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir etmek için harekete geçecek

Ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir edecek

İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu

İsrail'in ateşkes ihlali sonrası İran en büyük kozuna sarıldı

24 yıllık özlem bitti! 1. Lig'e yükselen ilk takım Batman Petrolspor

İşte 1. Lig'e yükselen ilk takım
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...

"Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki..."
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir etmek için harekete geçecek

Ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir edecek

Fenerbahçe'den Osimhen düşüncesi

Fenerbahçe'den Osimhen düşüncesi
2 kez Süper Lig'in kapısından dönmüşlerdi! Şampiyonluğa koşuyorlar

2 kez Süper Lig'in kapısından dönmüşlerdi! Şampiyonluğa koşuyorlar