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Galatasaray Cedric Bakambu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

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Galatasaray, Cedric Bakambu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını ve 700 bin Euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı.

Galatasaray, Cedric Bakambu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar 700 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Yeni sezon kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 2 yıllığına kadrosuna kattığı Cedric Bakambu'nun maliyetini açıkladı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı futbolcu için Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cédric Bakambu ve kulübü Al-Nasr SC Limited ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun eski kulübüne net 700 bin Euro tutarında transfer ücreti ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 2 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, her bir sezon için futbolcuya net 1,5 milyon Euro sezonluk ücret ödenecektir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Cedric Bakambu Galatasaray Spor Haberler

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