Galatasaray, Çaykur Rizespor maçına hazır
Galatasaray, Süper Lig'in 21'inci haftasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz'daki antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmanın ardından taktik çalışmayla sona erdi.
GALATASARAY, Süper Lig'in 21'inci haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 17.00'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor