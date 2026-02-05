Haberler

Galatasaray, Can Armando Güner'i renklerine bağladı

Güncelleme:
Galatasaray, Borussia Mönchengladbach'tan 18 yaşındaki futbolcu Can Armando Güner'i kadrosuna kattığını duyurdu. Transfer ücreti olarak 350.000 EUR ödenecek.

Galatasaray, Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ın 18 yaşındaki oyuncusu Can Armando Güner'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Can Armando Güner ve kulübü Borussia Mönchengladbach ile futbolcunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 350.000 EUR tutarında transfer ücreti ödenecektir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
