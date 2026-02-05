Galatasaray, Can Armando Güner'i renklerine bağladı
Galatasaray, Borussia Mönchengladbach'tan 18 yaşındaki futbolcu Can Armando Güner'i kadrosuna kattığını duyurdu. Transfer ücreti olarak 350.000 EUR ödenecek.
Galatasaray, Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ın 18 yaşındaki oyuncusu Can Armando Güner'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Can Armando Güner ve kulübü Borussia Mönchengladbach ile futbolcunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 350.000 EUR tutarında transfer ücreti ödenecektir" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor