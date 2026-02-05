Haberler

Galatasaray, Can Armando Güner'i kadrosuna kattı

Sarı-kırmızılı kulüp, 18 yaşındaki Alman futbolcu Can Armando Güner'i Borussia Mönchengladbach'tan kadrosuna kattı. Transfer ücreti olarak kulübüne 350 bin avro ödenecek.

Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Can Armando Güner ve kulübü Borussia Mönchengladbach ile futbolcunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 350 bin avro tutarında transfer ücreti ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Babası Türk, annesi Arjantin asıllı Alman vatandaşı olan genç oyuncu, kariyerinde hem Almanya hem de Arjantin alt yaş milli takımlarında forma giydi.

Futbola Schalke 04 altyapısında başlayan Can Armando Güner, ardından Borussia Mönchengladbach altyapısına transfer oldu.

Bu sezon Borussia Mönchengladbach'ta 14 maçta forma giyen Güner, 4 gol attı.

