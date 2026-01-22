Haberler

Galatasaray Çağdaş Faktoring, evinde mağlup oldu

Güncelleme:
Kadınlar EuroLeague E Grubu 4'üncü maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, konuk ettiği Çekya temsilcisi ZVVZ USK Praha'ya 71-64 mağlup oldu.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Stylianos Simeonidis, Vlad-Theodor Cotrobas-Dascalu, Sava Cetkovic

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Johannes 18, Juhasz 8, Kuier 14, Smalls 6, Oblak 7, Williams 6, Derin Erdoğan 4, Ayşe Cora Yamaner 1, Gökşen Fıtık, Elif Bayram

ZVVZ USK PRAHA: Carleton 5, Cazorla 2, Jones 8, Ayayi 10, Astier 16, Salaun 16, Hof 4, Cechova 4, Malikova 3, Pribylova 3

1'İNCİ PERİYOT: 11-23

DEVRE: 31-48

3'ÜNCÜ PERİYOT: 45-63

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar EuroLeague E Grubu 4'üncü maçında konuk ettiği Çekya temsilcisi ZVVZ USK Praha'ya 71-64 mağlup oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
