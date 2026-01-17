Haberler

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Çağdaş Faktoring, Nesibe Aydın'ı 79-64 mağlup ederek 8'inci galibiyetini aldı. Maçta öne çıkan oyuncular ve anlık skor bilgilerinin yer aldığı detaylar paylaşıldı.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Hüseyin Çamcı, Nihat Çetin, Rahmi Güner

Nesibe Aydın : Green 16, Pelin Gülçelik 2, Yağmur Önal 7, Davis 16, Bone 17, Derin Yaya 6, Büşra Akgün, Turner, Melike Yalçınkaya, Elif Çayır

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Derin Erdoğan 12, Johannes 2, Ayşe Cora Yamaner 7, Juhasz 6, Kuier 19, Oblak 11, Gökşen Fitik 5, Williams 14, Sehernaz Çidal 3, Elif Bayram, Sude Yılmaz

1. Periyot: 24-25

Devre: 38-39

3. Periyot: 49-54

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 79-64 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar, ligde art arda 8'inci, toplamda 13. galibiyetini aldı. Nesibe Aydın ise 6. mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Modern zaman vebası' deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz

"Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vatandaş, camide çektiği görüntüyü 'Ne yazacağımı bilmiyorum' notuyla paylaştı

Camide çektiği görüntüyü "Ne yazacağımı bilmiyorum" notuyla paylaştı
Ortağına sinirlendi, elinde satırla kendini kilitlediği dükkanı ateşe verdi

Ortağına sinirlenince dehşet saçtı! Polis camları kırarak içeri girdi
İnanılmaz son! 90+6'da öne geçen Manisa FK üstünlüğünü koruyamadı

İnanılmaz! 90+5'te 1-1 olan maçın skorunu duyanlar inanamıyor
''Takımdan gidecek'' denmişti! Beşiktaş'ta ayrılık iptal

''Takımdan gidecek'' denmişti! Beşiktaş'ta ayrılık iptal
Vatandaş, camide çektiği görüntüyü 'Ne yazacağımı bilmiyorum' notuyla paylaştı

Camide çektiği görüntüyü "Ne yazacağımı bilmiyorum" notuyla paylaştı
Atletico Madrid'den Galatasaray maçı için çarpıcı karar

Atletico Madrid'den Galatasaray maçı için çarpıcı karar
Oto bakım servisinde korkunç olay: 2 genç ölü bulundu

Oto bakım servisinde sır ölümler! Bulgular o ihtimale işaret etti