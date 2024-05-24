Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Kaptan Meltem Yıldızhan ile Yola Devam Ediyor
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda takım kaptanı Meltem Yıldızhan ile bir yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. 24 yaşındaki sporcu için başarılar dileyen kulüp, Yıldızhan'ın 2024-2025 sezonunda Galatasaray formasıyla üstün performans sergilemesini temenni etti.
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda takım kaptanı Meltem Yıldızhan ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten "Kaptan ile yola devam" başlığıyla yayımlanan açıklamada 24 yaşındaki sporcu için "Kaptan Meltem Yıldızhan'a 2024-2025 sezonunda Galatasaray formasıyla üstün başarılar dileriz." denildi.
A Milli basketbolcu, geçen sezon ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 32, FIBA Avrupa Kupası'nda ise 12 maçta sarı-kırmızılı formayı giydi.