Haberler

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Spar Girona'yı 82-68 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Dorka Juhasz'ın 23 sayısı galibiyette etkili oldu.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur E Grubu üçüncü maçında konuk olduğu İspanya temsilcisi Spar Girona'yı 82-68 yendi.

Fontajau Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-21 önde geçen ev sahibi ekip, devre arasına da 40-35 üstün girdi.

İkinci yarıda skor üstünlüğünü ele geçiren sarı-kırmızılılar, üçüncü periyodunu 64-55 önde bitirdiği mücadeleyi 82-68 kazandı.

Galatasaray Çağdaş Faktoring'de Dorka Juhasz, 23 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Ev sahibi takımda Chloe Bibby, 21 sayı kaydetti.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, 8. galibiyetini alarak liderliğe yerleşti. Spar Girona ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı

Olası saldırı öncesi ülkelerden peş peşe benzer kararlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Afrika Kupası'nda ilk finalist belli oldu

Eski dostunu çok fena üzdü! Afrika Kupası'nda ilk finalist belli
Elvin Levinler ağzının içine masaj yaptırdı

Ünlü oyuncudan şoke eden paylaşım! Ağzının içine yaptırdı
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi

Tarihte böylesi ilk kez oluyor
''Kante ile oynamak ister misin?'' sorusuna İsmail Yüksek'ten olay tepki

''Kante ile oynamak ister misin?'' sorusuna olay tepki
Afrika Kupası'nda ilk finalist belli oldu

Eski dostunu çok fena üzdü! Afrika Kupası'nda ilk finalist belli
DEM'li Sakık'ın sözleri TBMM'yi karıştırdı: Gereken her şeyi yaparız

DEM'li Sakık'ın sözleri TBMM'yi karıştırdı: Gereken her şeyi yaparız
Oktay Saral 'Fırsatçılık' dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi

Vatandaş isyanda! Erdoğan'ın danışmanını haklı çıkartan paylaşımlar