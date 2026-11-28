Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fenerbahçe Tarfin'i 73-69 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fenerbahçe Tarfin'i 73-69 mağlup etti. Sinan Erdem'de oynanan maçta Galatasaray, Fenerbahçe karşısında 73-69'luk skorla galip ayrıldı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Aydın Karaçam, Abdullah Koputan, İsmail Bayram
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Sevgi Uzun 3, Derin Erdoğan 8, Salaün 17, Juhasz 14, Kuier 20, Howard 6, Gökşen Fitik 3, Elif Bayram 2, Fauthoux
Fenerbahçe Tarfin: Juskaite 6, Alperi Onar 12, Meesseman 11, Allemand 3, Holingsvorth 9, Manolya Kurtulmuş 2, Geiselsoder 3, Selen Baş 2, Lacan 21 Zeynep Şevval Gül
1. Periyot: 17-15
Devre: 41-35
3. Periyot: 59-55
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fenerbahçe Tarfin'i 73-69 mağlup etti.