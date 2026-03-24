Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Emlak Konut'u 82-74 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Yiğit Gönültaş, İsmail Binbir, Burak Erkan
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Williams 10, Gökşen Fitik 3, Derin Erdoğan 10, Johannes 12, Kuier 17, Smalls 5, Sude Yılmaz 11, Juhasz 8, Elif Bayram 6
Emlak Konut: Thomas 15, Ceren Akpınar 7, Macaulay 13, Berfin Sertoğlu, Ndour 11, Ferda Yıldız 8, Delaere 3, Melek Uzunoğlu 7, Holesinska 10, Gizem Başaran Turan
1. Periyot: 22-21
Devre: 50-40
3. Periyot: 68-55
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında konuk ettiği Emlak Konut'u 82-74 yenerek seride 1-0 öne geçti.
İki galibiyete ulaşan ekibin finale yükseleceği serinin ikinci maçı, 26 Mart Perşembe günü saat 17.00'de Başakşehir Spor Kompleksi'nde oynanacak.