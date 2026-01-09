Basketbol: Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası
Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emlak Konut'u zorlu bir mücadele sonucunda 66-64 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Karşılaşmada önemli performans sergileyen oyuncular arasında Williams ve Thomas öne çıktı.
Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Berk Kurtulmuş, Samet Biner, Furkan Keseratar
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Williams 24, Oblak 6, Gökşen Fitik 2, Ayşe Cora Yamaner 12, Kuier 10, Smalls 2, Sehernaz Çidal, Derin Erdoğan 4, Elif Bayram 3, Johannes 3
Emlak Konut: Ferda Yıldız, Thomas 19, Macaulay 17, Berfin Sertoğlu 11, Ndour 9, Ceren Akpınar 3, Delaere, Melek Uzunoğlu, Holesinska 5
1. Periyot: 20-19
Devre: 37-36
3. Periyot: 47-45
Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emlak Konut'u 66-64 yenerek adını finale yazdırdı.