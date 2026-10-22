Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Kangoeroes Basket Mechelen'i 77-50 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Kangoeroes Basket Mechelen'i 77-50 yendi. İlk yarıyı 32-23 önde geçen sarı-kırmızılı ekip, grubundaki ilk galibiyetini aldı.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta müsabakasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Belçika'nın Kangoeroes Basket Mechelen takımını 77-50 yendi.
De Nekker Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını 32-23 üstün geçen sarı-kırmızılılar, parkeden de 27 sayı farkla 77-50 galip ayrıldı.
Grubundaki ilk müsabakada sahasında Beretta Famila Schio'ya 84-66 yenilen sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla ilk galibiyetini elde etti.
B Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Kangoeroes Basket Mechelen'in yanı sıra İtalya'nın Beretta Famila Schio ve Sırbistan'ın Kızılyıldız takımları yer alıyor.