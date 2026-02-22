Haberler

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 112-52'lik skorla mağlup etti. Maçın periyodları 29-10, 52-33 ve 82-44 şeklinde sonuçlandı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Ozan Gönen, Ali Küçükerdem, Halil Ata Günal

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 4, Williams 4, Oblak 4, Ayşe Cora Yamaner. 16, Elif Bayram 12, Sude Yılmaz 11, Gökşen Fitik 12, Sehernaz Çidal 4, Derin Erdoğan 9, Zeynep Gül 26, Berna Şahin 2, Johannes 8

Dardanel Çanakkale Belediyespor : Saliha Mandacı 9, Dilara Tongar 7, Simge Tokmak, Başak Altunbey, Sıla Kaya 5, Reyyan Yiğit, Elif Emirtekin 9, Nisa Yalçın 22, Dilasu Engin

1. Periyot: 29-10

Devre: 52-33

3. Periyot: 82-44

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında konuk ettiği Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 60 sayı farkla 112-52 yendi.

Kaynak: AA / Emrah Oktay



