Galatasaray Çağdaş Faktoring, ÇİMSA ÇBK Mersin'i Deplasmanda Yendi
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin dördüncü haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda ÇİMSA ÇBK Mersin'i 75-71'lik skorla mağlup etti. Karşılaşma yüksek tempoda geçerken, iki takım da etkili performans sergiledi.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Turgut Işık, Mesut Öztürk, Ahmet Kemal Digilli
ÇİMSA ÇBK Mersin: Büşra Akbaş 2, Sinem Ataş, Hayes 10, Geiselsoder 22, Burke 10, Manolya Kurtulmuş 3, Juskaite 11, Esra Ural Topuz 4, Vanloo 9
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 7, Oblak 11, Ayşe Cora Yamaner 2, Juhasz 24, Elif Bayram, Williams 10, Gökşen Fitik 8, Derin Erdoğan 8, Kuier 5, Sehernaz Çidal
1. Periyot: 20-20
Devre: 38-35
3. Periyot: 57-51
Beş faulle çıkan: 39.44 Büşra Akbaş (ÇİMSA ÇBK Mersin)
Kaynak: AA / Serkan Avci - Spor