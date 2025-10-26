Haberler

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ÇİMSA ÇBK Mersin'i Deplasmanda Yendi

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ÇİMSA ÇBK Mersin'i Deplasmanda Yendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin dördüncü haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda ÇİMSA ÇBK Mersin'i 75-71'lik skorla mağlup etti. Karşılaşma yüksek tempoda geçerken, iki takım da etkili performans sergiledi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Turgut Işık, Mesut Öztürk, Ahmet Kemal Digilli

ÇİMSA ÇBK Mersin: Büşra Akbaş 2, Sinem Ataş, Hayes 10, Geiselsoder 22, Burke 10, Manolya Kurtulmuş 3, Juskaite 11, Esra Ural Topuz 4, Vanloo 9

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 7, Oblak 11, Ayşe Cora Yamaner 2, Juhasz 24, Elif Bayram, Williams 10, Gökşen Fitik 8, Derin Erdoğan 8, Kuier 5, Sehernaz Çidal

1. Periyot: 20-20

Devre: 38-35

3. Periyot: 57-51

Beş faulle çıkan: 39.44 Büşra Akbaş (ÇİMSA ÇBK Mersin)

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin dördüncü haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda ÇİMSA ÇBK Mersin'i 75-71 yendi.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Spor
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! İşte yüzyılın konut projesinde tüm detaylar

İşte yüzyılın konut projesinde tüm detaylar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan yakalandı

Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden genç kadın yakalandı
Özgür Özel Çağlayan'da konuştu: Hüseyin Gün itirafçı oldu, 'İngiliz ajanıyım' dedi

Özel: Soruşturmada Hüseyin Gün itirafçı oldu, "İngiliz ajanıyım" dedi
Türkiye'nin ticaret yasağı İsrailli şirketi iflas ettirdi

Türkiye'nin hamlesi İsrail'in dev şirketini iflas ettirdi
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan yakalandı

Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden genç kadın yakalandı
Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşanacak

Ender görülen bir olay! Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk
MHP 'Meloni yasası' için harekete geçti! Teklif önce Bahçeli'ye sunulacak

MHP "Meloni yasası" için harekete geçti! Önce Bahçeli'ye sunulacak
Rusya'nın 'kıyamet silahı' testi geçti: Dünyada eşi benzeri yok

Putin'in kıyamet silahı testi geçti: Dünyada eşi benzeri yok
Feci kaza! Bilanço çok ağır

Feci kaza! Bilanço çok ağır
Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı! İşte ilk sözleri

Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı! İşte ilk sözleri
112'yi arayıp yardım isteyen emekli astsubay evinde ölü bulundu

Eve giren ekipler emekli astsubayı bu halde buldu
Galatasaray'a kötü haber! Yıldız oyuncu dev maçta yok

Galatasaray'a kötü haber! Yıldız oyuncu dev maçta yok
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.