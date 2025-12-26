Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş BOA'yı Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırlayacak. Maç saat 16.30'da başlayacak. Galatasaray, önceki derbide Beşiktaş'ı mağlup etmişti.
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasındaki derbi maçta Galatasaray Çağdaş Faktoring, yarın Beşiktaş BOA'yı konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.30'da başlayacak.
Derbide Berk Kurtulmuş, Metehan Alaçam ve Ali Rıza Pinat hakem üçlüsü görev alacak.
Ligde oynadığı 11 maçta 9 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, 20 puanla haftaya 3. basamakta girdi.
Beşiktaş BOA ise 5 galibiyet ve 6 yenilgiyle 16 puan toplayarak 7. sırada kendine yer buldu.
Ligin 2. haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'ı 75-67 mağlup etmişti.