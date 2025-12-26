Haberler

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı

Güncelleme:
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş BOA'yı Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırlayacak. Maç saat 16.30'da başlayacak. Galatasaray, önceki derbide Beşiktaş'ı mağlup etmişti.

Derbide Berk Kurtulmuş, Metehan Alaçam ve Ali Rıza Pinat hakem üçlüsü görev alacak.

Ligde oynadığı 11 maçta 9 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, 20 puanla haftaya 3. basamakta girdi.

Beşiktaş BOA ise 5 galibiyet ve 6 yenilgiyle 16 puan toplayarak 7. sırada kendine yer buldu.

Ligin 2. haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'ı 75-67 mağlup etmişti.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
