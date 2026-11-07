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Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş BOA'yı 83-61 yenerek ligde 6'da 6 yaptı

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Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasındaki derbide Galatasaray Çağdaş Faktoring, konuk ettiği Beşiktaş BOA'yı 83-61 yendi. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar ligde 6'da 6 yaparken Beşiktaş BOA ikinci kez mağlup oldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Burak Pehlivan, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş, Oğuzhan Güzel

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Fauthoux 7, Sevgi Uzun 22, Juhasz 12, Elif Bayram, Kuier 12, Gökşen Fitik 15, Sude Yılmaz, Nelson-Ododa 4, Derin Erdoğan 11, Hof

Beşiktaş BOA: Simms 11, Meltem Yıldızhan 14, Ayşegül Günay Aladağ 9, Badiane 8, Davis 17, Lazic 2, Gülşah Duman Bıçakçı, İdil Saçalır, Alleyne, Gizem Başaran Turan

1. Periyot: 25-12

Devre: 44-35

3. Periyot: 64-52

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasındaki derbi maçta konuk ettiği Beşiktaş BOA'yı 83-61 yendi.

Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, ligde 6'da 6 yaptı. Beşiktaş BOA ise 2. kez mağlup oldu.

Kaynak: AA
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