Galatasaray Çağdaş Faktoring, Awak Kuier'i Transfer Etti

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Awak Kuier'i Transfer Etti
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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, 2025-26 sezonu kadro yapılanması kapsamında Finlandiyalı pivot Awak Kuier ile 1+1 yılık sözleşme imzaladı.

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Finlandiyalı pivot Awak Kuier'i transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2025-26 sezonu kadro yapılanması kapsamında ilk yabancı oyuncu transferi Awak Kuier ile gerçekleştirildi. 23 yaşındaki Güney Sudan asıllı Finlandiyalı basketbolcu ile 1+1 yılık sözleşme imzalandı.

Son iki sezonu İtalya temsilcisi Umana Reyer Venezia takımında geçiren Awak Kuier, aynı zamanda Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) takımlarından Dallas Wings forması da giymişti.

Açıklamada, "Kuier'e Galatasaray Çağdaş Faktoring forması ile başarılarla dolu bir kariyer diliyor, 'Ailemize hoş geldin.' diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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