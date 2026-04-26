Galatasaray bu sezon ilk kez Fenerbahçe'yi yendi

Galatasaray, Fenerbahçe ile bu sezon 3. kez karşı karşıya gelirken, ilk kez sahadan galip ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, RAMS Park'taki derbide Fenerbahçe ile oynadı. Sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte sarı-lacivertliler ile bu sezon 3. kez rakip oldu. Aslan, Kanarya ile ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbide 1-1 berabere kalırken, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki Süper Kupa finalinde ise ezeli rakibine 2-0'lık skorla mağlup oldu.

- İSTANBUL

